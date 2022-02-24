Продовольства у магазинах та на складах - достатньо [ Редактировать ]
Продовольства у магазинах та на складах - достатньо. Про це заявили Українські роздрібні мережі. Логістична та транспортна інфраструктури контролюються і приводів для паніки у населення немає, а магазини продовжуватимуть працювати у штатному режимі.
Корпорація "АТБ" повідомила, що працює у максимально посиленому та мобілізованому режимі, магазини забезпечено товарами усіх категорій і компанія має достатню кількість запасів на складах. У "Сільпо" зазначили, що також працюють у посиленому режимі, забезпечують вчасні поставки з наших розподільних центрів та підтримують зв'язок із виробниками, аби вчасно поповнювати запаси.
У мережі "Ашан" повідомили, що тисячі її співробітників вийшли сьогодні на роботу, і продовжать виходити, аби забезпечити українців усім необхідним.
по теме
Маємо звернення СБУ до громадян України у зв'язку із нападом Росії.
Про ситуацію в Харкові дізнаємося від іще однієї моєї колеги - Світлани Шекери
На півночі внаслідок цього ж загиблі серед військових.
Ми продовжуємо триматися на зв'язу з мережею наших корпунктів по всій Україні.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.