Продовольства у магазинах та на складах - достатньо. Про це заявили Українські роздрібні мережі. Логістична та транспортна інфраструктури контролюються і приводів для паніки у населення немає, а магазини продовжуватимуть працювати у штатному режимі.

Корпорація "АТБ" повідомила, що працює у максимально посиленому та мобілізованому режимі, магазини забезпечено товарами усіх категорій і компанія має достатню кількість запасів на складах. У "Сільпо" зазначили, що також працюють у посиленому режимі, забезпечують вчасні поставки з наших розподільних центрів та підтримують зв'язок із виробниками, аби вчасно поповнювати запаси.

У мережі "Ашан" повідомили, що тисячі її співробітників вийшли сьогодні на роботу, і продовжать виходити, аби забезпечити українців усім необхідним.