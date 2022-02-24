В Киеве вводят комендантский час [ Редактировать ]
В Киеве вводят комендантский час. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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