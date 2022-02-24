В ближайшие дни вторжения России не будет: Резников назвал причину

Ждать российского вооруженного вторжения в Украину ближайшие день-два не стоит, поскольку ни на одном из участков границы с Украиной Россия не сформировала ударную группировку для наступления. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Алексей Резников