На Донбассе идут бои по всей линии фронта - штаб ООС [ Редактировать ]
На Донбассе идут бои по всей линии фронта. Об этом сообщает штаб ООС.
По состоянию на 18:00 со стороны вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.
В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника.
Населенный пункт Счастья находится под контролем наших защитников.
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