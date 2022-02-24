"Нет войне!": по всей России люди вышли на акции против вторжения в Украину (видео) [ Редактировать ]
Источник: Scanpix
Вечером 24 февраля во многих городах России начались акции против войны с Украиной. По состоянию на 19:39 по киевскому времени, акции проходят в 44 городах России.
В Москве задержаны не менее 472 человек.
Тысячи россиян вышли на акции протеста в Санкт-Петербурге, чтобы высказать свой протест из-за нападения России на Украину.
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