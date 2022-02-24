Вечером 24 февраля во многих городах России начались акции против войны с Украиной. По состоянию на 19:39 по киевскому времени, акции проходят в 44 городах России.

В Москве задержаны не менее 472 человек.

Тысячи россиян вышли на акции протеста в Санкт-Петербурге, чтобы высказать свой протест из-за нападения России на Украину.