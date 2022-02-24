Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых санкциях против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Sky News.

Новые санкции против России:

заморозка активов ВТБ и других крупных российских банков, а физических лиц и компаний;

запрет на полеты "Аэрофлота" в Великобританию;

ограничение суммы депозитов, которые граждане России смогут хранить в британских банках;

запрет для крупных российских компаний на привлечение финансирования на британском рынке;

ограничения на экспорт высоких технологий и оборудования для нефтепереработки в Россию.

Аналогичные ограничительные меры будут введены в отношении Беларуси.

Напомним, что 22 февраля, после признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также близких к Владимиру Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Напомним, что санкции против России ввели США, Евросоюз, Австралия, Канада и Япония.