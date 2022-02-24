Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота" и ВТБ [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых санкциях против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Sky News.
Новые санкции против России:
- заморозка активов ВТБ и других крупных российских банков, а физических лиц и компаний;
- запрет на полеты "Аэрофлота" в Великобританию;
- ограничение суммы депозитов, которые граждане России смогут хранить в британских банках;
- запрет для крупных российских компаний на привлечение финансирования на британском рынке;
- ограничения на экспорт высоких технологий и оборудования для нефтепереработки в Россию.
Аналогичные ограничительные меры будут введены в отношении Беларуси.
Напомним, что 22 февраля, после признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также близких к Владимиру Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Напомним, что санкции против России ввели США, Евросоюз, Австралия, Канада и Япония.
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