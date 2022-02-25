Российская армия обстреляла детский дом в городе Ворзель, Киевской области, в котором находилось 50 детей. Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook. Стреляли, вероятно, из "Градов".

"Пока дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - написала Венедиктова.

Пострадавших в результате обстрела нет. Дети и персонал детдома находились в других помещениях.