Россия обстреляла детский дом в Ворзеле [ Редактировать ]
Российская армия обстреляла детский дом в городе Ворзель, Киевской области, в котором находилось 50 детей. Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook. Стреляли, вероятно, из "Градов".
"Пока дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - написала Венедиктова.
Пострадавших в результате обстрела нет. Дети и персонал детдома находились в других помещениях.
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