По всей Украине идет срочный демонтаж дорожных знаков - "Укравтодор" [ Редактировать ]
По всей Украине начинается срочный демонтаж дорожных знаков, чтобы затруднить оккупантам ориентирование на местности. Об этом сообщает "Укравтодор".
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