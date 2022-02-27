"Николаев - наш": техника оккупантов выведена из строя [ Редактировать ]
В Украине, в центре Николаева, на улице Соборной, зазвучал гимн Украины.
Николаев - наш! Чтобы все горожане знали, в какой стране проснулись.
Техника оккупантов выведена из строя.
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