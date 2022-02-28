"Киев выстоял эту ночь": ситуация в городе контролируется [ Редактировать ]
По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, Сухопутные войска ВС в Украине заявили о том, что Киев выстоял ночь, ситуация в городе контролируется.
При этом, отмечается, что колонны российских войск неоднократно штурмовали окраины города, но безуспешно.
Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу:
- Враг продолжил попытку прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны русских войск пытались штурмовать окрестности столицы.
- Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения.
- Колонны техники оккупанта уничтожены.
- Противник понес значительные потери личного состава.
- Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем оградить свой дом от незваных гостей.
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