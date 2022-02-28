По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, Сухопутные войска ВС в Украине заявили о том, что Киев выстоял ночь, ситуация в городе контролируется.

При этом, отмечается, что колонны российских войск неоднократно штурмовали окраины города, но безуспешно.

Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу: