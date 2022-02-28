"Зайди в свой бункер и застрелись": Данилко дал совет Путину [ Редактировать ]
Верка Сердючка / Фото: showbiz.dialog.ua
Украинский артист Андрей Данилко, который более известен как Верка Сердючка, высказался об атаке России на Украину.
Также Данилко дал совет президенту страны-агрессора Владимиру Путину:
Зайди, бл**ь, в свой бункер и застрелись нах*й.
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