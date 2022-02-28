Россияне потеряли убитыми 5300 человек - Минобороны [ Редактировать ]
Россияне потеряли убитыми более 5300 человек. Об этом сообщает заммининстра обороны Украина Анна Маляр.
Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00:
- Самолеты - 29
- Вертолеты - 29
- Танки - 191
- Боевые бронированные машины - 816
- Пушек - 74
- ЗРК БУК - 1
- Град - 21
- Автомобильная техника - 291
- Цистерны - 60
- БПЛА ОТР - 3
- Корабли/катера - 2
- Средства ПВО - 5
- Личный состав ориентировочно - 5300(уточняется)
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