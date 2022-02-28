"Русский военный корабль, иди ...": Monobank меняет обложку карт [ Редактировать ]
Теперь все карты в кошельках Apple/Google Pay клиентов "Монобанка" будут выглядеть так.
Если не хотите ждать пока дизайн прольется автоматом, добавьте свою карту в Apple/Google Pay заново.
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