Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев [ Редактировать ]
Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Речь о функциях, которые предоставляет определенную информацию пользователям в режиме реального времени.
- Первая - функция наложения в реальном времени дорожного движения на Картах Google. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.
- Вторая - функция Live Busyness. Она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени.
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