Диверсійна група російських окупантів намагалася проникнути у Михайлівський собор.



Архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря повідомив:

Охоронцями Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкоджена диверсійна група російських окупантів, також на території було помічено вже встановлені мітки.

За інформацією міжнародних та українських джерел, Предстоятель ПЦУ, Митрополит Епіфаній, був однією з цілей терористичного угрупування для знешкодження, оскільки незалежна від впливу Кремля Церква є шаленим тригером для злочинного російського режиму.

Предстоятель ПЦУ не виїжджає та не виїжджатиме за межі нашої держави, знаходячись під надійною охороною.