Диверсійна група російських окупантів намагалася проникнути у Михайлівський собор [ Редактировать ]
Диверсійна група російських окупантів намагалася проникнути у Михайлівський собор.
Архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря повідомив:
Охоронцями Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкоджена диверсійна група російських окупантів, також на території було помічено вже встановлені мітки.
За інформацією міжнародних та українських джерел, Предстоятель ПЦУ, Митрополит Епіфаній, був однією з цілей терористичного угрупування для знешкодження, оскільки незалежна від впливу Кремля Церква є шаленим тригером для злочинного російського режиму.
Предстоятель ПЦУ не виїжджає та не виїжджатиме за межі нашої держави, знаходячись під надійною охороною.
Православна Церква України у цей час молиться та перебуває поруч з українцями, надаючи нашій державності потужну духовну підтримку. Слава Україні!
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