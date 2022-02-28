Ряд стран дали разрешение добровольцам воевать в Украине [ Редактировать ]
Великобритания дала разрешение добровольцам воевать в Украине.
Кроме того, такое разрешение дали:
- Польша,
- Латвия,
- Израиль,
- Дания,
- Хорватия.
Весь мир хочет покончить с "русским миром".
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