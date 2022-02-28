Путин выдвинул Макрону условия для прекращения вторжения в Украину [ Редактировать ]
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Телефонный разговор продолжался полтора часа.
Путин в телефонном разговоре заявил Макрону, что прекращение вторжения в Украину возможно "только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности", включая:
- признание российского суверенитета над Крымом;
- демилитаризацию и денацификацию украинского государства;
- обеспечение нейтрального статуса Украины.
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