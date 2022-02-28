В Киеве прогремели взрывы (видео) [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
В Киеве в понедельник вечером, 28 февраля, в Киеве после окончания переговоров делегаций Украины и России прогремели взрывы. В сети появилось видео.
Сообщается, что был обстрел баллистическими ракетами.
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