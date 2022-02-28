"Оккупантам движение запрещено": в Украине появился новый дорожный знак [ Редактировать ]
В Украине появился новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено".
Знак говорит врагу: "Немедленно сдавайся в плен или встреть смерть".
по теме
Prev Next
17 февраля 2022 22:05 Жителі села Ніжні Ремети скаржаться на аварійну дорогу
Це самісінький центр Нижніх Ремет. І в такому стані майже 20 кілометрів цього шляху, що з'єднує село з Береговим та Кам'янською ОТГ. Частина перевізників уже давно відмовилась сюди їздити.
10 февраля 2022 12:21 Розбиті дороги: чому не вдається полагодити міжнародну трасу?
Частина міжнародної траси, що з'єднує Волинь і Рівненщину, розбита вщент. Водіям доводиться маневрувати поміж вирвами й зустрічними авто.
10 февраля 2022 08:07 Водії нарікають на розбиту міжнародну дорогу у селі Новоукраїнка
Частина міжнародної траси, що з'єднує Волинь і Рівненщину, розбита вщент. Водіям доводиться маневрувати поміж вирвами й зустрічними авто.
28 февраля 2022 19:04 В Киеве прогремели взрывы (видео)
В Киеве в понедельник вечером, 28 февраля, в Киеве после окончания переговоров делегаций Украины и России прогремели взрывы