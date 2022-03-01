Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским "финансовым организациям". Об этом сообщил глава Mastercard Майкл Мибах.

О каких российских банках идет речь, не уточняется. В ближайшее время корпорация продолжит сотрудничать с финансовыми регуляторами, "чтобы в полной мере выполнять свои обязательства".

Карты банков, отключенных от платежной системы Mastercard, не будут работать за границей и на сайтах зарубежных интернет-магазинов. В России ими по-прежнему можно будет расплатиться, поскольку внутри страны платежи обрабатываются Национальной системой платежных карт.