Mastercard отключила несколько российских банков [ Редактировать ]
Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским "финансовым организациям". Об этом сообщил глава Mastercard Майкл Мибах.
О каких российских банках идет речь, не уточняется. В ближайшее время корпорация продолжит сотрудничать с финансовыми регуляторами, "чтобы в полной мере выполнять свои обязательства".
Карты банков, отключенных от платежной системы Mastercard, не будут работать за границей и на сайтах зарубежных интернет-магазинов. В России ими по-прежнему можно будет расплатиться, поскольку внутри страны платежи обрабатываются Национальной системой платежных карт.
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