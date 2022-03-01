Все выезды из Чернигова заминированы - глава ОГА [ Редактировать ]
Все выезды из Чернигова заминированы. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Дорогие друзья. Для особо недогоняющих.
Все выезды из города заминированы. "Заминированные" – это значит, что там мины, и можно на них взорваться.
Чернигов готов к обороне.
Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия.
по теме
Генштаб ВСУ опубликовал видео работы экипажей Bayraktar TB2, которые поразили три цели - танк противника и два зенитных ракетных комплекса "БУК". Где именно было уничтожена техника оккупантов - не сообщается.
Российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 5710 человек, 200 - попали в плен. Об этом сообщает генштаб ВСУ
С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Об этом сообщает генштаб ВСУ в сводке на 6:00
Ситуация в Сумской области контролируемая, работа по району с общинами стабилизируется на 100%. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Киев станет Сталинградом Путина. Об этом заявил во время интервью на Майдане Независимости глава МВД Украины Денис Монастырский. Министр рассказал о зверствах российско-фашистских войск на украинской земле для десятков иностранных СМИ
Враг беспощадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20, 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел Чернигова - улиц Белова, Рокоссовского, Доценко и Пухова. В зоне поражения оказались частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра"