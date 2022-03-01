Все выезды из Чернигова заминированы. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Дорогие друзья. Для особо недогоняющих.

Все выезды из города заминированы. "Заминированные" – это значит, что там мины, и можно на них взорваться.

Чернигов готов к обороне.

Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия.