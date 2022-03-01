28 февраля россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив и не десантироваться в Одессе.

Об этом сообщает издание "Думская".

Там сумели связаться с родственниками российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму. Они рассказали о деталях неудавшейся попытки морского десанта "прямо в Одессу".

Командование РФ действительно планировало это безумство, причем большие десантные корабли должны были причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу. Перед этим они должны были отработать по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники города готовились дать отпор противнику, но в последний момент срочники вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

По информации издания, на кораблях произошел самый настоящий бунт: мальчики-срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье украинского города-миллионника.



"Возможно, их ужаснула сама идея такой безумной операции, но мы склоняемся к тому, что российских юношей слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет. Справедливости ради надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе", - пишет "Думская".