В Киеве комендантский час продлен с 20:00 до 08:00 [ Редактировать ]
В Киеве комендантский час будет действовать с 20:00 до 8:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В это время по городу разрешено передвигаться только транспорту со спецпропусками от военного коменданта Киева.
Дорогие друзья! Киевляне! Ситуация у нас сложная. Враг – на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы терробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город. Установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней нужды на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях.
Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00.
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