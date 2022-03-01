В Киеве комендантский час будет действовать с 20:00 до 8:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В это время по городу разрешено передвигаться только транспорту со спецпропусками от военного коменданта Киева.

Дорогие друзья! Киевляне! Ситуация у нас сложная. Враг – на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы терробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город. Установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней нужды на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях.

Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00.