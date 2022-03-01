"Прекратите убивать украинцев": задержанные в Украине военные РФ сделали обращение (видео) [ Редактировать ]
В Украине правоохранители продолжают задерживать российских военных, напавших на территории Украины 24 февраля. Уже под следствием россияне признаются, что выполняют преступные приказы руководства РФ.
Видеообращение задержанных оккупантов во вторник, 1 марта, опубликовал советник МВД Украины Антон Геращенко в своем Телеграм-канале.
Так, трое российских военнослужащих, по словам Геращенко, были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины. В ролике российские наемники обращаются к своим согражданам и призывают не идти воевать против Украины.
"Уважаемые россияне, так сложилось, что режим нашего правительства развязал братоубийственную войну в Украине, - говорит один из задержанных. - Офицеры и солдаты Вооруженных сил России, а также сотрудники Росгвардии, вас втянули в незаконное вторжение на территорию суверенного государства и заставили совершать военные преступления, которые не имеют срока давности".
Кроме того, тем служащим РФ, кто не хочет убивать украинцев и продолжать выполнять приказы российского командования, можно обратиться в Центр прекращения войны.
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