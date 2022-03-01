Побачили ворожі ДРГ або диверсантів: що робити [ Редактировать ]
В Національній поліції України розповіли про те, що робити у випадку, коли ви побачите ворожі ДРГ або диверсантів.
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