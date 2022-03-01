Утром Россия выпустила более 400 ракет во время вторжения в Украину - США [ Редактировать ]
Во вторник утром, 1 февраля, США стали свидетелями более 400 ракет, выпущенных Россией во время вторжения в Украину. Об этом пишет CNN.
Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Пентагона.
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