Компания Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве [ Редактировать ]
Компания Nord Stream 2 AG которая является оператором "Северного потока-2", объявила о банкротстве.
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