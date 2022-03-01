"Это фейк": Россия будет делать рассылки про сдачу городов [ Редактировать ]
Фото: соцсети
Россия будет делать рассылки про сдачу городов. Украинцев просят не вести на подобную информацию, так как это является фейком.
Не ведитесь, это фейк.
по теме
Prev Next
01 марта 2022 20:05 УЕФА выделит 1 млн евро на поддержку детей в Украине
Так же дополнительно будет выделено 100 тысяч евро для детей и беженцев, которые оказались в Молдавии
01 марта 2022 19:26 "Вже є жертви серед мирного населення": Кличко доклав про ситуацію в столиці
У вівторок, 1 березня, мер Києва Віталій Кличко звернувся до українців
01 марта 2022 17:54 "Погибают гражданские люди": российские актеры раскрыли правду о нападении на Украину
Русские актеры, находящиеся в Украине под обстрелами, рассказали всю правду, что тут происходит на самом деле в нашей стране
01 марта 2022 07:44 Российский снаряд попал в роддом под Киевом
Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис"
01 марта 2022 07:26 За сутки ВСУ сбили 5 российских истребителей и вертолет - Минобороны
За сутки, 28 февраля, вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей