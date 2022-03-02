В Сумах раздался мощный взрыв [ Редактировать ]
В Сумах раздался мощный взрыв. Сейчас в городе уличные бои. Людей просят не выходите на улицу.
"Трасса на Москву в Сумской области под контролем украинских войск" - глава ОГА.
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