Политики должны сделать все возможное, чтобы итогом переговоров стало завершение войны. Об этом заявил Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко после заседания фракции в Киеве.

Мы возлагаем большие надежды на переговоры, первый раунд которых прошел в Беларуси. Мы настаиваем на том, чтобы они были профессиональными и чтобы - самое главное - конечным результатом их стал мир. Сегодня это желание всех граждан нашей страны. Убежден, что все политики должны объединиться ради выполнения этой задачи и сделать все, что от нас зависит.

По словам лидера оппозиционеров, на заседании фракции ОП-ЗЖ обсуждались также вопросы поддержки наших граждан.

Помимо вопроса мира, мы обговорили вопрос социальной поддержки людей. У них осталось очень мало запасов. Наши руководители на местах получили указание подготовить социальные приемные, сделать все, чтобы дать людям поддержку, развезти хлеб и продукты первой необходимости людям, которые сегодня в этом нуждаются. Это то, что мы на практике будем делать в ближайшие дни.

"Я желаю всем нам скорейшего завершения войны и восстановления мира. Хочу пожелать нашим воинам остаться живыми, сберечь себя и сберечь нашу страну", - резюмировал Юрий Бойко.