В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения [ Редактировать ]
В воскресенье, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. Об этом сообщает Координационный центр под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.
С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь - Портовское - Мангуш - (в объезд Никольского) Республика - Розовка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье.
Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
- СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)
- Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусская районная администрация - (пр. Металлургов, 193
Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения - берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.
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