Украинские военнослужащие захватили российский ЗРПК "Панцирь-С1" с полным боекомплектом, стоимость которого составляет $14 млн. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Новенький и полностью исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1 захвачен украинской теробороной. Похоже, это самый быстрый способ перевооружить нашу армию современными системами ПВО. Экспортная цена такого ЗРПК до 20 миллионов долларов. Это уже минимум третий Панцирь, который потеряла российская армия в Украине.

"Панцирь" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Поражение целей - до 40 км. Боезапас: 12 ракет и 1400 снарядов.

Напомним, что по данным ВСУ, украинские военные сбили уже 88 российских самолетов и вертолетов.