Под Николаевом ВСУ разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов [ Редактировать ]
Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Об этом сообщает СБУ.
Большинство ее личного состава - бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму.
С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.
Кроме того, СБУ захватило документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш носители, SIM-карты и личные документы русских захватчиков.
Напомним, что по данным ВСУ, украинские военные сбили уже 88 российских самолетов и вертолетов.
по теме
Из Николаева выбили российских оккупантов. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким
ВСУ взорвали мост на дамбе через Северский Донец в поселке Старый Салтов Харьковской области. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко
С начала российского вторжения 24 февраля украинская армия уничтожила российскую военную технику на сумму около $3 млрд. Об этом пишет Forbes Украина
Заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины
В Николаевской области морские пехотинцы вместе с бойцами Оперативного командования "Юг" сбили четыре вертолета противника. Об этом сообщает ВМС ВСУ