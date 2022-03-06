Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Об этом сообщает СБУ.

Большинство ее личного состава - бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму.

С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.

Кроме того, СБУ захватило документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш носители, SIM-карты и личные документы русских захватчиков.

Напомним, что по данным ВСУ, украинские военные сбили уже 88 российских самолетов и вертолетов.