Идет бомбардировка Харькова, горит областная прокуратура (видео) [ Редактировать ]
Российские войска начали бомбардировку Харькова. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не выходить на улицу. Продолжают лететь вертолеты в сторону Харькова. Возможно десант, летят очень низко.
Горит здание областной прокуратуры.
Ранее в Харькове был нанесен удар по телебашне.
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