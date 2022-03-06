Российские войска начали бомбардировку Харькова. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не выходить на улицу. Продолжают лететь вертолеты в сторону Харькова. Возможно десант, летят очень низко.

Горит здание областной прокуратуры.

Ранее в Харькове был нанесен удар по телебашне.