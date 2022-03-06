Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу через платформу Global Citizen с призывом способствовать принятию решения о защите украинского неба от российских атак, мирных граждан от бомбежек, а украинских городов - от уничтожения.

Мир должен очень жестко, а главное- быстро реагировать. Мир должен остановить власти России. Остановить Россию. Должен остановить ракетные обстрелы, ежедневные бомбардировки.

Владимир Зеленский отметил, что весь мир знает, что такое терроризм, захват заложников, подрыв самолетов, но сейчас мировое сообщество столкнулось с более масштабным проявлением терроризма.

Сейчас вы видите несколько страшнее - уже не индивидуальный террор, не какую-нибудь маргинальную террористическую организацию. Вы видите государство-террориста. Государство, которое спланировано уничтожает города Украины крылатыми ракетами, авиабомбами, артиллерией. Государство, позволяющее себе стрелять из танков по атомным станциям. Никакой другой террорист такого еще не делал.

Глава государства выразил убеждение: если западные политики боятся принять важное решение о закрытии неба над Украиной для российской авиации, они должны предоставить нам средства защиты в небе.

Дайте нам, украинцам, самолеты, которыми мы сможем защищать нас, наших детей, наших друзей, родителей, наши города, нашу память, нашу архитектуру. Дайте Украине противоракетную оборону, чтобы гарантировать, что ни одна атомная станция не будет взорвана и не будет уничтожена Украина и вся Европа.

Чтобы каждый мог понять важность принятия такого решения, Владимир Зеленский предложил представить ситуацию, когда таким сокрушительным атакам и бомбардировке подвергались бы больницы, школы, другие гражданские учреждения и жилые кварталы в любой точке мира.

Что бы вы сделали, если бы террористы уничтожили их полностью ракетами, ударами ракет, авиабомбами? Как это происходит у нас, в Украине. В нашем Харькове, Чернигове, Мариуполе, Одессе и других городах?

Владимир Зеленский призвал общественность всего мира присоединиться к акциям в поддержку оказания помощи Украине и принятия решения, которое спасло бы нашу страну.

Мы знаем, что обычные мирные люди во всем мире слышат нас, понимают нас гораздо лучше, чем любые политики. Политики всегда отстают от людей. Потому прошу вас, говорите! Говорите об Украине, выходите на площади своих городов, поддерживайте нас, демонстрируйте свою крепкую позицию, демонстрируйте поддержку Украины!.

Глава государства также подчеркнул: помогая Украине, мир тоже помогает и защищает себя, ведь террористы и терроризм не знают границ.

Нельзя просто так терпеть, когда террористы убивают. Нельзя идти на все уступки. Это невозможно. Это террористы. Нужно обязательно помогать жертвам террора, нужно помогать себе, потому что вы знаете – террор не видит границ, не существует границ для террористов. И всегда террор ищет новых жертв.

Он призвал людей всего мира объединяться и быть сильными.

Человечество должно ставить требования террористам, а не наоборот. Украина должна иметь право на свою защиту, защиту своей жизни. С вашей помощью в нашем небе. Или с помощью самолетов, которые у вас есть, но они на земле. А для нас они будут спасением. Спасением в небе, чтобы на нашей земле осталась жизнь. Мы с вами должны выбрать жизнь и прямо сейчас.

Global Citizen - это платформа социального действия, направленная на решение глобальных проблем, в частности преодоление бедности в мире коллективными усилиями.