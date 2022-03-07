Рубль обвалился еще больше [ Редактировать ]
Российский рубль утром 7 марта на международных торгах упал более чем на 10% - до 138 рублей за доллар. Евро торгуется по 150 рублей. Об этом сообщает The Bell.
Курс рубля к евро
Курс рубля к доллару
Это произошло на новостях, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России.
Американские власти рассматривают варианты эмбарго, а также изучает воздействие этой меры на внутренний рынок. Масштаб и срок запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без намного более зависимой от российской нефти Европы.
О том, что ждет российскую экономику из-за вторжения в Украину, можно почитать тут.
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