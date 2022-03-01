В России доллар подорожал до 96 рублей, евро - до 108 рублей [ Редактировать ]
Курс рубля продолжает валиться по отношению к доллару и евро в начале торговой сессии на Московской бирже, стартовавшей в 9:00 по киевскому времени. Об этом сообщает "Интерфакс".
На старте курс доллара вырос на 1,4 рубля - до 96 рублей, курс евро - на два рубля, до 108 рублей. Бивалютная корзина подорожала на 1,67 рубля к уровню закрытия 28 февраля - до 101,4 рубля.
Напомним, что 28 февраля на открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро достигли исторических максимумов. Это произошло на фоне новых западных санкций, которые ввели против России из-за вторжения в Украину.
В тот же день Банк России решил, что утренние и вечерние торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи не будут проводиться с 1 по 5 марта.
Напомним, что российский Центробанк прекращает поддержку рубля.
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