Последний крупный аудитор объявил об уходе из России [ Редактировать ]
Компания Deloitte последней из "большой четверки" консалтинговых фирм заявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Ранее оттуда ушли KPMG, PwC и Ernst & Young. Об этом сообщается в Twitter главного исполнительного директора компании Пунита Ренжена.
Deloitte больше не будет работать в России и Беларуси. Мы будем и дальше уделять приоритетное внимание поддержке своих людей и постоянному росту гуманитарных потребностей в Украине и по всей Европе.
EY work in Russia (1/5) pic.twitter.com/9rr6HV1lzU— EY (@EYnews) March 7, 2022
Консалтинговая компания не сомневается, что принятое решение правильно. Вместе с тем ориентировочно 3 тысячи работников в России и Беларуси останутся без работы. В Deloitte пообещали поддержать пострадавших от ухода компании с рынка.
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