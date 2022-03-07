В Житомирской области оккупанты подорвали нефтебазу (видео) [ Редактировать ]
В городе Житомир в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы возле пгт Черняхов.
Как сообщает ГСЧС Украины, в Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
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