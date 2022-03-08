Сын и внук Софии Ротару пытались на лодке сбежать из Украины в Молдову (фото, видео) [ Редактировать ]
7 марта около участка украино-молдавской границы в Могилев-Подольском была задержана группа из 9 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины. Об этом сообщают источники в СБУ.
Среди задержанных были 8 украинцев призывного возраста и так называемый "поводырь" - гражданин Молдовы. Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову. Все они были задержаны.
Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022
Среди беглецов были Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко - сын и внук известной певицы Софии Ротару.
Напомним, что в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому покидать страну запрещено мужчинам в возрасте 18-60 лет.
по теме
Блінкен каже, США разом із європейцями шукають можливість запровадити бан на експорт нафти з Росії.
І це при тому, що 13 років тому ця країна сама воювала з Росією! Та зараз вони домовляються з Кремлем про відновлення економічних зв'язків.
Для підтримки нашої економіки під час війни. Війни - яку світові лідери повинні спиняти з новою силою.
Як і де можна зареєструватися? І який захист отримають українці? Про це - Тетяна Логунова.
Яких уже за традицією путінського режиму - спакували в автозаки.