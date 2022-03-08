Уряд Великобританії виділить Україні 100 мільйонів доларів через Світовий банк. Для підтримки нашої економіки під час війни. Війни - яку світові лідери повинні спиняти з новою силою. До цього їх закликає британський прем'єр. Борис Джонсон запропонував план із шести пунктів, як і далі тиснути на Москву. З подробицями наша кореспондентка з Лондона Світлана Чернецька.