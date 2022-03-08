Державний секретар США дав відверті інтерв'ю американським телекомпаніям [ Редактировать ]
Заяви від Блінкена. Державний секретар США дав відверті інтерв'ю найбільшим американським телекомпаніям. Меседжі - максимально важливі. Блінкен каже, США разом із європейцями шукають можливість запровадити бан на експорт нафти з Росії. Дмитро Анопченко розкаже всі подробиці із Вашингтона.
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