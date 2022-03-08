Основные усилия российских оккупантов сосредоточены на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 8 марта.

Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне России.

Осуществлена ​​частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 ед. в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.

Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ.