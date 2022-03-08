Война в Украине: что происходит на фронтах 8 марта [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Основные усилия российских оккупантов сосредоточены на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 8 марта.
Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне России.
Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 ед. в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.
Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ.
- Сводные подразделения 29, 35, 36 А и ПДВ продолжают удерживаться на рубежах в районе Полесское - Демидов.
- На направлении Димера находятся в подразделениях из состава 98 пдд и 45 обр СпП, активных действий не отмечается.
- В районе Бучи противник подразделениями из состава БТГр 76 и 98 НДС пытается удержать город, подразделения 155 обрмп противника отведены для восстановления боеспособности.
- Для ведения наступательных действий по направлению Фастова стягиваются дополнительные силы противника.
- В направлении Иванкова противник продолжает ведение наступления подразделениями оккупационных войск из состава 35 Армии во взаимодействии с 36 омсбр (Борзя) 29 Армии.
- После значительных потерь продолжается восстановление боеспособности БТГр из состава 106 НД и 98 НД в районе Ирпеня.
- Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.
- Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.
- В районе Глухова противник силами до пяти БТГр из состава 90 тд и четырех БТГр из состава 2-й Армии Центрального ВО пытался организовать наступление из ранее созданного рубежа. Успеха не получил, наступление остановлено.
- В связи с непоправимыми потерями в районе Харькова подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й Армии покинули зону боевых действий и возвращены в район Нехотеевки Белгородской области для осуществления мер восстановления боеспособности.
- До семи БТГр 1, 2 АК и 150 мсд 8 Армии оккупантов не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Совершена неудачная попытка наступления в районе Троицкого. Враг пытается возобновить наступление и захватить Мариуполь. Выдвижение 2 БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Орехов.
- Силами в БТГр, враг провел наступательные действия в направлении Терновки, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе Капустино, Баловно, Новоматвеевское.
- В акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.
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