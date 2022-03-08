"Украина никогда не будет захвачена Путиным" - Байден [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден заявил о том, что Украина никогда не будет захвачена Путиным.
Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну.
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