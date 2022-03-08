На кордоні з Білоруссю: яка ситуація на Волині [ Редактировать ]
Волинь - один із регіонів, де тиша дуже оманлива.
В області, що межує з Білоруссю, чітко усвідомлюють небезпеку такого сусідства.
Що зараз відбувається у Ковелі - місті, через яке йдуть на схід України, гуманітарні вантажі з-за кордону, розкаже Ян Іванишин.
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