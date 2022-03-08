Украинцам упростили получение субсидий в условиях войны [ Редактировать ]
Кабинет министров работает над тем, чтобы наименее защищенные слои населения бесперебойно получали надлежащую помощь.
Поэтому даже в условиях военного положения в Украине, пенсии и социальную помощь будут выплачивать вовремя.
Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.
Кабмин принял решение, что помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям с тяжелыми заболеваниями, выплаты внутренне перемещённым лицам будут продолжены без необходимости обращаться в органы соцзащиты.
Второе важное направление: льготы и субсидии. Правительство изменило порядок их начисления. В случае, если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, все выплаты будут осуществлены непосредственно Министерством социальной политики через "Ощадбанк", даже если у получателей открыты счета в других банках.
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