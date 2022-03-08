Сегодня Apple провела презентацию под названием Peek Performance.

На мартовском мероприятии Apple фокусирует на продуктах, которые помогают пользователям оставаться на связи, продуктивно работать и развлекаться.

"Подробности" расскажут вам о всех новинках, представленных на Apple Peek Performance.

iPhone 13 получил новый цвет

Первой представленной новинкой стал iPhone 13. Apple просто анонсировала его в новом зеленом цвете корпуса.

Это своеобразная традиция Apple добавлять новое цветовое решение каждую весну для смартфонов, анонсированных осенью.

iPhone SE

Главной "изюминкой" презентации стал показ модели iPhone SE третьего поколения. Новый смартфон получил 6-ядерный процессор A15 Bionic со всеми своими преимуществами скорости и энергоэффективности, которые ранее были доступны только в iPhone 13.

Смартфон поставляется с улучшенными фотокамерами и улучшенной обработкой фотографий при помощи чипа A15. Apple внедряет Deep Fusion, интеллектуальный HDR и другие технологии с улучшенным искусственным интеллектом в систему камер для фотографов при слабом освещении, точного тона кожи и более качественных фотографий.

Apple iPhone SE третьего поколения оснащен 4,7-дюймовым дисплеем Retina HD и доступен в цветах "полночь", "звездный свет" и "Красный продукт".

Он имеет степень защиты от воды и пыли IP67, а также обладает сканером отпечатков пальцев Touch ID на передней панели.

Apple также отметили, что iPhone SE третьего поколения является самым дешевым смартфоном в мире с поддержкой сетей 5G.

Новый iPhone SE стоит всего 429 долларов. Предварительные заказы начинаются в пятницу, а телефон будет доступен 18 марта.

iPad Air

Мы любим iPad Air за то, что он невероятно тонкий, легкий и мощный. И теперь мы выводим его производительность на новый уровень.

Новый iPad Air теперь оснащен мощным чипом M1 – он же используется в iPad Pro. Чипсет обеспечивает на 60% лучшую производительность, чем чипсет A14 предыдущего iPad Air.

"Новый Air почти в 2 раза быстрее, чем самый продаваемый ноутбук с Windows в своем ценовом диапазоне", — отмечает Apple.

Еще одно большое обновление для iPad Air — это фронтальная камера, которая теперь поддерживает Center Stage с ее 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

iPad Air получил порт USB-C для передачи файлов, а аксессуары включают в себя перо Apple Pencil и клавиатуру Apple Magic Keyboard со встроенным трекпадом.

Цены начинаются с 599 долларов. Он будет доступен как в моделях с сотовой связью 5G, так и в моделях с Wi-Fi. Емкость включает 64 ГБ или 256 ГБ памяти, предварительные заказы начинаются в пятницу, а поставки начинаются 18 марта.

M1 Ultra silicon

Apple анонсировала новый чип премиум-класса в своем семействе процессоров M1 под названием Apple M1 Ultra.

"M1 Ultra — это следующий прорыв для Apple Silicon", — заявила компания, подчеркнув производительность и энергоэффективность своего семейства чипов.

Вместо того, чтобы соединять два чипа на материнской плате, что сопряжено со рядом компромиссов, Apple M1 Ultra начинает с M1 Max. Max обладает новаторской технологией межкомпонентного соединения, позволяющей Apple соединять и сплавлять два кристалла вместе. Компания называет этот процесс Ultrafusion.

С двумя кристаллами пропускная способность памяти также увеличивается до 800 гигабайт в секунду, что более чем в 10 раз на новейшем ПК. Он также имеет 64-ядерный графический процессор и 20-ядерный процессор с 16 высокопроизводительными ядрами и 4 эффективными ядрами.

Что касается энергопотребления, Apple заявила, что M1 Ultra потребляет на 65% меньше энергии, чем новейшие процессоры для настольных ПК.

Mac Studio

В линейке настольных компьютеров Apple появилось промежуточное решение между Mac mini и Mac Pro. Это абсолютно новый мини-компьютер Mac Studio, работающий под управлением нового процессора M1 Ultra.

Mac Studio

Компьютер оставляет далеко позади весь модельный ряд iMac. По мощности новый компьютер Apple на 80% превосходит топовую конфигурацию актуальных Mac Pro.

По габаритам компьютер схож с линейкой Mac mini, но по высоте он существенно выше. Корпус выполнен из цельного куска алюминия.

На борту может быть установлен накопитель SDD емкостью до 8 ТБ и до 128 ГБ оперативной памяти.

Компьютер обладает обширным количеством разъемов: 4 порта USB-C Thunderbolt 4, 2 порта USB-C 3, 2 USB 3.0, Ethernet до 10 Гбит/сек и HDMI. Разумеется, не забыли и про 3.5 мм порт для наушников. Устройство оснастили модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Стоимость нового Mac Studio в США стартует от 1990 долларов (с процессором M1 Max) и от 3990 долларов (с процессором M1 Ultra). Продажи начнутся уже 18 марта.

Studio Display

Специально для нового Mac Studio был разработан новый 27-дюймовый 5К дисплей. Однако он совместим и с другими компьютерами Apple.

Этот монитор поддерживает технологии DCI-P3 и True Tone и выполнен в стиле актуальной линейки 24-дюймовых iMac. Базовая модель имеет регулировку наклона в диапазоне до 30 градусов. Отдельно можно приобрести подставку с регулировкой монитора по высоте.

На передней панели дисплея расположена 12-мегкпиксельная фронтальная камера с поддержкой опции Center Stage. Внутри дисплея установлен чип A13 Bionic, который необходим для работы аудиосистемы устройства.

Studio Display оснащен тремя разъемами Thunderbolt/USB-C с пропускной способностью 10 Гбит/с и поддержкой сквозной зарядки.

Стоимость нового Studio Display в США стартует от 1599 долларов в стандартной конфигурации и от 1899 долларов за модель с нано-текстурным покрытием матрицы.

Полное видео презентации Apple Peek Performance

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