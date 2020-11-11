Вечером 10 ноября состоялась третья и заключительная осенняя презентация от Apple. В сентябре компания представила модели Watch Series 6 и iPad Air, а через месяц на октябрьской презентации показали новые iPhone 12.

Но последнее в 2020 году мероприятие от Apple ознаменовало собой новую веху в истории компании – переход компьютеров Mac на новую архитектуру, что последний раз случилось в 2006 году.

Apple официально объявила о том, что отказывается от процессоров Intel делает ставку свои собственные чипы на базе ARM, таким образом становясь все более технологически самодостаточной.

Apple Silicon M1

Первые устройства на базе собственного процессора Apple Silicon M1 включают MacBook Air, MacBook Pro 13 дюймов и Mac mini.

Новый Apple M1 по словам Apple предлагает значительно лучшую производительность, энергоэффективность. Более того, архитектура позволяет расположить в себе "систему на чипе" – процессор, графическое ядро и нейронный чип.

Разработан Silicon M1 по 5 нм техпроцессу и вмещает в себя 8 ядер (четыре энергоэффективных и четыре для высокой нагрузки), состоит из 16 миллиардов транзисторов. Энергоэффективность нового чипа в 4 раза выше, чем у сопоставимых 64-битных процессоров Intel.

Общая мощность M1 достигает 2,6 терафлопс. Apple называет М1 "самым быстрым и энергоэффективным мобильным процессором из когда-либо созданных" в истории.

Новая операционная система macOS Big Sur разрабатывалась с целью получения максимальной производительности от нового процессора. Чип M1 вместе с фирменным ПО позволит компьютерам моментально выходить из режима сна и запускать приложения, прямо как на iPhone или iPad.

Чтобы сохранить обратную совместимость с программами, разработанными под Intel, cтарые приложения на новых чипах будут работать в среде эмуляции Rosetta 2.

MacBook Air 13

Новую линейку компьютеров Mac на процессорах Apple Silicon, спроектированных компанией на основе архитектуры ARM, открыл 13-дюймовый ноутбук MacBook Air.

По словам Apple, процессор Silicon M1, установленный внутри MacBook Air 13, выдает в 3,5 большую производительность в вычислениях и в 5 раз более быстрый при обработке графики. Таким образом он "быстрее 98% Windows-ноутбуков".

При этом MacBook Air 13 не использует вентиляторы и обходится пассивным охлаждением, а значит он абсолютно бесшумный. Больше всего поражает время автономной работы – 15 часов при средней нагрузке и потрясающие 18 часов при просмотре видео.

Новый MacBook Air оснащается 2 ТБ внутренним SSD, а также 8 или 16 ГБ ОЗУ. Компьютер получил два порта Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6, 13,3-дюймовый Retina-дисплей, разблокировку по отпечатку пальцев TouchID. Стоимость компактного ноутбука составит 999 долларов (28 100 грн).

Mac mini

Вторым героем очередной презентации Apple 10 ноября оказался Mac mini — самый доступный компьютер Apple на базе нового чипсета M1. Его показ удивил публику, так как о нем не было никаких слухов, так что так получилось даже интереснее.

Внешне мини-компьютер не отличается от модели 2018 года –все нововведения внутри. Mac mini также оснащается процессором Apple M1, но с более высокими частотами. Таким образом устройство обеспечивает прирост вычислительной производительности до 3 раз и обладает до 6 раз более мощным графическим решением. А современный блок Neural Engine обеспечивает 15-кратный прирост производительности в задачах машинного обучения.

На практике игра Shadow of the Tomb Raider продемонстрировала прирост частоты кадров до 4-кратного значения. Рендеринг сложных проектов в Final Cut Pro может осуществляться до 6 раз быстрее. Повышение разрешения фотографии в Pixelmator Pro производится в 15 раз быстрее.

Технические характеристики Apple Mac mini помимо процессора Apple M1 включают также 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 2 ТБ. Система поддерживает возможность вывода изображения на два монитора одновременно, и возможность подключения 6K-монитора. В Устройстве доступны интерфейсы Thunderbolt и USB 4.

Новые Mac mini появятся в продаже с 17 ноября по цене от 699 долларов (19 680 грн), что оказалось на 100 долларов дешевле моделей на базе процессора Intel.

macOS Big Sur

Операционная система macOS 11.0 Big Sur была анонсирована еще летом на WWDC 2020. На презентации Apple озвучила дату выхода полноценной версии – 12 ноября 2020 года пользователи поддерживаемых устройств смогут обновиться до новой версии бесплатно.

Список поддерживаемых устройств:

MacBook (начиная с 2015 года)

MacBook Air (с 2013 года)

MacBook Pro (с конца 2013 года)

Mac mini (с 2014 года)

iMac (с 2014 года)

iMac Pro (все модели)

Mac Pro (с 2013 года)

Среди нововведений стоит отметить совершенно новый и красочный дизайн с "парящим Doc". В добавок к этому обновились иконки, системные звуки, некоторые анимации и прочее. Внешне Big Sur приближается к оформлению iOS и iPadOS.

Улучшений получил браузер Safari на новом движке JavaScript, который стал еще быстрее. А в App Store добавится раздел с расширениями для браузера. Apple также обещает улучшения по автономности – дополнительный час работы от батареи, по сравнению с Chrome или Firefox.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple начала закрывать магазины. Также пользователи смартфонов выяснили, что iPhone 12 очень больно держать - режет руки в кровь.