Во вторник, 8 марта, Apple может представить новую модель недорогого iPhone, о чем расскажет на новой презентации. Однако россияне ее не увидят.

Российские СМИ сообщают, что компания запретила жителям их страны смотреть эту весеннюю презентацию, как на официальном сайте, так и на YouTube.