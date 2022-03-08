Apple представит новый iPhone 8 марта, но россияне презентацию не увидят [ Редактировать ]
Во вторник, 8 марта, Apple может представить новую модель недорогого iPhone, о чем расскажет на новой презентации. Однако россияне ее не увидят.
Российские СМИ сообщают, что компания запретила жителям их страны смотреть эту весеннюю презентацию, как на официальном сайте, так и на YouTube.
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