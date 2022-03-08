Во вторник, 8 марта, на 13-й день полномасштабного вторжения России в Украину жена чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика Екатерина рассказала, что их дом в Ворзеле (Киевская область) обстреляли российские оккупанты.

Об этом Екатерина написала в Instagram.

"Если кто откликнется с моей ул. Леси Украинки, где стоял мой дом. С 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей. Там было очень много людей. Сейчас тихо и я переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные. Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация – пишите мне. Я верю, что они все живы", – написала Екатерина.