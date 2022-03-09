"Укрзализныця" добавляет эвакуационные поезда (расписание) [ Редактировать ]
"Укрзализныця" добавляет эвакуационные поезда из городов, где высокий спрос. Добавочные поезда на 9 марта:
- Интерсити+ Дарница (левый берег Киева) - Львов 13:00;
- Кривой Рог – Чоп в 15:00;
- Днепр – Львов в 19:00.
Рейс №724 Харьков - Львов в 17:00 отменен из-за насыщенности рейсов из Харькова.
Другие плановые рейсы по ст. Харьков:
- 12:36 - №46 Лиман – Ужгород;
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов;
- 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман;
- 15:09 - №15 Харьков – Рахов;
- 19:27 - №795 Харьков – Днепр;
- 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- 21:43 - №7 Харьков – Одесса;
- 22:40 - №45 Ужгород – Лиман.
Расписание эвакуационных поездов:
по теме
"Укрзализныця" делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Теперь пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться железной дорогой. Об этом сообщает пресс-служба компании
"Укрзализныця" добавляет еще один рейс из Киева во Львов. Поезд "Интерсити" отправится с вокзала Дарница в 12:40. Об этом сообщает "Укрзализныця"
6 марта "Укрзализныця" будет вывозить десятки тысяч украинцев по таким безопасным маршрутам
"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда в Польшу
Зокрема, потяги направлять до Сватового, Рубіжного, Краматорська, Маріуполя і Костянтинівки.